NII HEAS KUI HALVAS: Valve ja Harri Saarlaid pole teineteisest tüdinenud

"Me pole veel teineteisest ära tüdinenud," arvab Harri. Ja Valve naljatab, et nad on nii laisad, et ei viitsi lahku minna. Küsimuse peale, kus nad kohtusid, vastab Harri: "Kus noored inimesed kokku saavad – ikka peol."

Valve täpsustab, et Kuressaares Kauba tänaval Võidu söökla peal asunud ateljees toimunud ETKVL-i peol. Kaks noort sattusid ühte lauda. Kui tants algas, võttis sõjaväest puhkusel olev Harri talle tundmatu tüdruku tantsima. Tegelikult oli ta peole tulnud sootuks teise tüdrukuga, aga pärast esimest tantsu pole ta sellest tüdrukust enam hoolinud. "Tantsisime kogu õhtu ja poiss saatis mu koju," lisab Valve. "Ega midagi muud ei juhtunud. Tänapäeval on nii, et tere, ja hommikul ei mäletata enam teise nimegi," ohkab Valve.

See pidu toimus 1955. aasta jaanuaris. Varsti läks Harri kroonusse tagasi. Sügisel sai ta kroonust lahti, naasis kodusaarele ja leidis Valve uuesti üles. 1959. aastal nad abiellusid. Pulmapäev oli 4. juuli. Pidu peeti Harri vanemate majas Oriküla lähedal. Lauad kaeti õue.

Harri oli pärit Kärlalt, Valve Tagamõisast Kõruse külast. Valve käis Tagala algkoolis, sõja ajal kaks aastat Lümanda koolis ja hiljem Kuressaares kaubanduskoolis ning töötas pärast kaubanduses. Harri läks pärast sõjaväge tööle metsamajandisse ja siis töötas KEK-is autojuhina.

1961. aastal hakkasid nad endale linna maja ehitama. Ja juba järgmise aasta 30. detsembril kolisid sisse elama. Enamiku töid tegi Harri ise ära. Vaid ahjud-pliidid tegi asjatundja, samuti maalritööd.

Lapsi neil pole. "Sellepärast me peamegi koos elama," leiab Valve. Küll oli neil Valve sõnul maailma kõige ilusam ja targem koer, kes kuulas tema sõna, kuid hiljem pole nad ka endale koduloomi võtnud.

Neid ühendavaks jooneks on läbi elu olnud laulmine. Valve käis naiskooris ja hiljem rahvatantsus. Harri laulis algul kultuurimaja segakooris, aga SÜM-i loomisel läks sinna üle. Kuna mõlemad olid lauluinimesed, saabus nende pulma teisel päeval pidumajja bussitäis lauljaid, kes olid mandril olnud kontserti andmas.