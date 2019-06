Papissaare ja Vikati sadam lähevad varsti uuendamisele

Ettevõtte juhatuse liige Jaanus Tamkivi ütles, et Papissaares on esmalt kavas lammutustööd ning üsna suur osa hoonestust võetakse maha. “Lammutatakse kunagine külmhoone ja kontorihoone. Samuti mereäärne kuuride osa,” rääkis Tamkivi, selgitades, et sellele alale rajatakse parkla. Konservitööstuse hoonest saab osaliselt uue sadama juures sadamahoone. Koos Papissaare sadama uuendamisega saab uueks ka Vilsandi veetee.