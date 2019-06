Uus loomade turvakodu tuleb Kalevi tänavale

Loomakaitseseadusest tulenevalt on kodutute loomadega tegelemise kohustus kohaliku omavalitsuse ülesanne. Kas seda korraldatakse ise või on see korraldatud koostööpartneritega, on omavalitsuse otsustada. Praegu osutavad lemmikloomade turvakoduteenust lepingu alusel MTÜ Nurrunurk ja MTÜ Lemmikloomade Turvakodu.