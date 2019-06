WOW! keskuses peeti sarikapidu

Arendaja Tulik Invest OÜ esindaja Karolina Liblik kinnitas, et kõik on seni kulgenud probleemideta ja ehitajad on ainult kiitust väärt. “Väga rahule võib jääda, graafikust oleme ees ja kõik sujub suurepäraselt,” kiitis Liblik Kadi raadiole antud intervjuus.

Tema sõnul on hästi ka sellega, et majas on rentnikud sisuliselt juba praegu olemas. Vaid üks ruum on veel vaba. “Kuna tegime korruseplaani veidi ümber, siis on meil tekkinud ca 50 ruutmeetrit pinda, mis on vaba,” avaldas Liblik. “Kes arvab, et võiks oma tegevusega meie majja sobida, võtke ühendust!” Sarikapidu ise toimus uue keskuse spordiklubi pinnal, kus avaneb hunnitu vaade Kuressaare lahele ja Abrukale.