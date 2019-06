Saarlaste toetusfond jagas välja üle 50 000 euro

“Meil on siin hästi palju lapsi, kogu aeg sünnib neid juurde,” naeris Kurs, selgitades, et nõnda vajabki nende kandi mänguväljak hädasti uuendamist. Aire sõnul on lapsed praegu suisa õnnetud, sest ei mahu korraga mänguväljakule äragi.