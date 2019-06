Maasikakasvataja Kalev Trei: nädalatagune vihm oli rohkem väärt kui Riia linn

Kui väiksemate maasikate hind algas Kuressaare turul eile hommikul neljast eurost kilo eest, siis sama koguse pirakate marjade eest tuli kukrut kergendada kuue euro võrra.

Saaremaa Viljad OÜ juhatuse liige Taavi Põld tuli oma marjadega tänavu esimest korda turule pea kaks nädalat tagasi. Kui möödunud esmaspäeval maksis tema kasvatatud maasika kilo 10 eurot, siis nüüd, mil müüjaid ja marju rohkem, on maasikahind langenud.

Sorti `Asia` kuuluvate pirakate marjadega kaubelnud Põllu sõnul sõltub maasikate hind suuresti kogusest, kui palju korraga ostetakse.

Kogus määrab hinna

Hinnasiltidelt letil võis lugeda, et 650 grammi marjade eest küsib kasvataja 5 eurot, 2,5 kg eest 15 eurot ja 5 kg eest 30 eurot.

“Veel soodsam on siis, kui marju meile kohapeale korjama tulla,” lausus Põld, kel maasikataimede all ligi kaks ja pool hektarit maad. Mehe hinnangul on tänavune kevad ja suve algus olnud maasikatele soodus. Selle eest, et kuivus taimedele liiga ei teeks, saab hoolitseda kastmissüsteemi abiga.

Kaali-Liiva küla Kullamäe talu peremees Kalev Trei kauples turul `Sonata` sorti kuuluvate maasikatega. Suuremad marjad maksid 6 eurot, väiksemad 4 eurot ja 50 senti kilo. Trei sõnul on päikest tänavu olnud maasikakasvataja seisukohast piisavalt. “Isegi liiga palju,” leidis ta. “Natuke vihma võiks ka sadada. Vanarahvas ütleb, et enne jaanipäeva sadav vihm on rohkem väärt kui Riia linn. Seega said Saaremaa põllumehed selle viimase sabinaga pisut rohkem raha, kui Riia linn maksab.” Kalev Trei on maasikaid kasvatanud oma sõnul vaid kaks aastat vähem, kui on olnud Eesti taasiseseisvumise järgset aega – 26 aastat. “Kui omal ajal oli meid Saaremaa maasikakasvatuse ühistus 42 liiget, siis praeguseks on meid, kes me siin turul müüme, vaid mõned üksikud,” tõdes Trei.

77-aastase Trei sõnul ta üksi maasikakasvatusega toime ei tuleks. “Kõige suurem abiline maasikate kasvatamisel on mu armas abikaasa,” rääkis Trei. “Praegu on mu näitlejast tütar Lee Trei ka aitamas. Naabrinaine tuleb ka, kui hädasti tarvis.”

“Kurgipeenar tuleb teha avamaale,” õpetas 60 aastat tagasi Arkna aianduskoolis taimekasvatuse tarkusi omandanud Trei. “Kaevata kraav ja kui võimalik, panna see hobusesõnnikut täis. Siis sõnnikule 20 cm mulda peale ja keskele istutada kurgitaimed.”

Trei sõnul kasvavad sõnnikust rammu saavad kurgid tugikaarte ja kaartele pandud kile all väga hästi. “Kurk tahab ju, et jalad soojas oleksid,” rääkis Trei. “Kaks peenart olid mul lihtsalt katteloori all ja seal kasvav kurk on palju väiksem.”

Kalev Trei sõnul lähevad sibul, till ja kurgid praegu hästi kaubaks. “Sellest saab ju väga hea salati värske kartuli juurde,” tähendas mees.

Kui Trei põllul kartul alles õitseb, siis tema müügikoha vastas asuval letil oli eile värske tuhlis juba müügil – sort `Solist`, hind 4 eurot kilogrammi eest.

Metsmaasikad ja kukekad

Kalev Trei lauanaabriks oli eile hommikul aga Jane Treima, kelle ees letil punetasid kastis ja topsides suured metsmaasikad. Pooleliitrine topsitäis Pihtla kandist korjatud marju maksis 10 eurot.