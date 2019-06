LUUBI ALL: Kui kange on kuulus Saaremaa koduõlu?

Saaremaa koduõlu on kuulus kraam. Vaat et isegi kurikuulus. Legende sellest, kuidas kesvamärg eelkõige uljamaid mandrimehi jalust niidab, liigub igasuguseid. Põhjuseks peetakse, et joogi alkoholisisaldus on päris suur. Tegelikult väidavad meistrid, et ei ole nende kraam mitte kangem kui kangemat sorti poeõlu. Eks ta muidugi ole elus asi ka ja käitub igaühe sees erinevalt.