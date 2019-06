REPORTAAŽ: Laimjala Valss, juba viies

Traditsiooni elujõu võib aga kokku võtta Orissaarest pärit ja praegu Paide teatri lavastaja ametit pidava Jan Teeveti sõnadega: "Kõige olulisem on see, et kogukond teeb midagi kogukonna heaks. See on just see kõige käivitavam jõud. See tunne, et need inimesed, kes seda tööd teevad, ei ole kuskilt väljastpoolt tulnud, vaid ongi selle sama koha patrioodid. Ja patrioodid selle sõna kõige paremas tähenduses."