Beebidele Saaremaa-Tuiu

Eile andis Kuressaare ametikooli esindus – Merit Karise, Maila Juns-Veldre, Karin Oinberg ja Taavi Tuisk – haiglale üle 260 Tuiut. Paar Tuiut lisaks ka – igaks juhuks.

Need ametikooli disaini õppesuuna õmblus- ja tekstiilkäsitöö eriala täiskasvanud õpilaste valmistatud kaisukad on kingitus Kuresaare haiglas sündinud beebidele.

Tuiusid aastaks

“Meil on keskmiselt 250 sünnitust aastas ja nii jätkuks Tuiusid aastaks,” põhjendas haigla ravijuht Monika Metsmaa. “Kui sul on laps, siis sa tead – see on sünni ime,” ütles naistearst Thea Rahumeel Tuiu idee autoreid ja teostajaid tänades.

“Panen kõigile emadele südamele, et Tuiu võetaks ta kotikesest kohe välja ja hakataks teda kasutama, mitte ei pandaks kui mälestuseset kõrvale,” lausus vastutav ämmaemand Mari-Liis Aus.

Kaisukaga kaasa pandud tutvustuse järgi on puuvillasametist tehtud Tuiu beebi rõõmus ja turvaline sõbrake, “keda saab kenasti kaissu võtta, nätsutada, lutsutada”. Temaga saab pühkida tita suud ja silmi. Miks sai kaisukas nimeks just Tuiu – aga seepärast, et see on kena murdekeelne sõna kalli ja armsa väikese lapse kohta.

Iga Tuiu on unikaalne. Kaisukas on õmmeldud käsitsi ja tal on heegeldatud silmad. Kõigile Tuiudele on sabale – ehk Sõrve säärele – trükitud aga ühtmoodi tekst “Saarel sündinud”.

Saaremaa kujuga kaisuka Tuiu karakteri autor on õmbluseriala täiskasvanud õpilane Maria Lindmäe, kel endal kasvab peres tilluke poeg. See pisipoiss on ka Tuiude testija.

Kujunduskavandi ja prototüübi tegi Gerli Rooda. Teksti “Saarel sündinud” tikkis kõigile Tuiudele Rita Liiv, õmblesid Jaana Paju ja Merilin Kurgvel. Kaisukate silmad heegeldasid Annely Lepaste ja Diana Mandri. Õmmelda aitas lisaks heegeldajatele Maire Vatko.

Alguses olid oravad

Ametikooli ja haigla koostööprojekti idee sündis mullu kevadel, kui kooli disainisuuna õmblemisõpetaja Piret Paomees ja õmbluseriala õpilased andsid haiglale üle Eesti juubeliaasta puhul valminud ja lossiparki üheks päevaks vabaõhunäitusele pandud tekstiiloravad väikestele patsientidele kinkimiseks.