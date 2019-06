Rahvas ostab jaaniajal poole rohkem kaupa

Maxima Eesti müügiosakonna juht Kadi Lainelo tõdes, et nemad on jaaniajaks suurendanud Kuressaare kaupluses lahtise lihaleti valikut. Grillitooteid on neil valikus rohkelt ja seda kodumaise liha näol kaelakarbonaadist toorvorstini välja.

“Kuna grillimise kõrvale tarbitakse palju värskeid puu- ja juurvilju, siis oleme suurendanud tavaperioodiga võrreldes kuni poole suuremaks kogused selles kategoorias,” kõneles Lainelo.

Maxima Kuressaare kaupluse juhataja Reelika Poopuu lisas, et eelseisvaks suveks on üle Eesti nende poodidega liitunud rohkelt noori vanuses 15–24, et suudaks hüppeliselt kasvanud klientide hulka ära teenindada.

“Niisamuti on meil noored ka Kuressaare poes suvel tööl,” kinnitas Poopuu. “Jaaniajal ongi meil täiendavalt koolinoored oma kogemuste pagasit täiendamas ja samuti on tavapäevaga võrreldes tavapersonali rohkem rakkes kui muidu.”

Jaanideks vähem valmis pole ka Rimi kauplused. Rimi Eesti Food AS-i pressiesindaja Katrin Bats nentis, et enim on suuremas koguses juurde tellitud grillimiseks sobivaid lihatooteid ja köögivilju. “Grillitooteid oleme varunud 120% ja kurki-tomatit koguni 150% rohkem kui tavalisel nädalalõpul,” tunnistas ta.

Coop-i Saaremaa poodides kasvab jaanipühadel oluliselt värske liha ja šašlõkkide müügimaht − pea 50% enam võrreldes teiste juuni nädalavahetuste müükidega –, grillvorstide müük aga umbes 30%. Saaremaa tarbijate ühistu kaubandusjuhi Marika Mägi sõnul ostavad kliendid jaanipidudeks ka palju värsket puuvilja, šokolaadi, pagari- ja kondiitritooteid, kohvi ning alkoholivabasid ja karastusjooke.

KATRIN BATS: Grillitooteid oleme varunud 120% ja kurki-tomatit koguni 150% rohkem kui tavalisel nädalalõpul.”

Kange alkoholi müügimaht kasvab jaanipühadel Mägi sõnul aga lausa üle 50% ning lahja alkoholi ja õlle müük ligi 50% võrreldes tavapärase nädalavahetuse müügiga.

“Oleme jaanimüükideks kenasti ette valmistanud, täiendavalt varunud kauplustesse nii söögi- kui ka joogipoolist,” kinnitas Mägi, lisades, et pühade ajal on ühistukauplused avatud tavapärastel aegadel ning tööl on kliente teenindamas maksimaalselt võimalik personal.

Jaanimüüke mõjutab Marika Mägi hinnangul ka väga oluliselt ilm. “Sel aastal on oodata väga head ja sooja jaaniilma ning loodame, et müügimahud kasvavad veelgi,” oli Mägi optimistlik.