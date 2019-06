JAANUS REEDE 75: Elu valud ja võlud raiuti peeglikildudena raamatusse

Jaanuse juubelile ja abielupaari kuldpulmapäevale annab erilise tähenduse seegi, et vahetult enne neid tähtpäevi ilmus trükist luuleraamat “Elu valud ja võlud”, autoriteks Valve ja Jaanus Reede.

“Enamik värsse on Valve looming. Minu osa, pealkirjaga “Peeglikillud”, on üsna väike,” jääb elektriinseneriks õppinud ja nüüd luuletajana ülesastunud Jaanus tagasihoidlikuks.

Aja- ja koduloo vastu tunneb juubilar samuti huvi. Sõrve kohta on ta kogunud hulga väärtuslikku materjali. Harrastusfotograaf on ta ka.

Näitlejanagi on ta püüne peale astunud. Salme seeniortrupi koosseisus teeb ta kaasa kahes lühinäidendis.

Alles mõni aasta tagasi sai Jaanus teada, et Ameerika Ühendriikides on tal kaks poolvenda ja kaks poolõde. Kõige tihedamad sidemed on juubilaril endise pankuri, nüüdse kõrgkooli EBS lektori Aavo Reinfeldtiga. Üks juubilari poolõdedest elab Eestis.