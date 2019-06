Sotsiaalosakonna juhiks sai Mare Naaber

"Meil Saaremaa vallas on laual sellised teemad, mille puhul tunnen, et olen piisavalt kogenud ja oman teadmisi, et kaasa aidata," põhjendas Naaber Saarte Häälele oma otsust juhatajaks kandideerida. Tema hinnangul on Saaremaal sotsiaalvaldkonnas väga tugev koostöövõrgustik ja kõik osapooled valmis panustama.

Naaberi hinnangul on see hea pinnas, kus sotsiaalvaldkonda arendada.

"Minu kogemus on näidanud, et probleemide lahendamisel ja teenuste parendamisel on võti koostöös ja valdkonna pikaajalises planeerimises," ütles Naaber. "Algusaastad on olnud kiired, et suures omavalitsuses sotsiaalvaldkonna töö toimima saada. Praegu saame juba stabiilsemalt vaadata, kuidas kvaliteeti tõsta. Kui praegu läheneme probleemidele juhtumipõhiselt, siis usun, et koostöös saame seda lähenemist süsteemsemaks muuta."

Naaberi hoolduskoordinaatori ametikoht on projektipõhine ja tema töö selles ametis saab otsa juuli lõpuga. "Ministeeriumi rahastamisel oleme riiklikku mudelit välja töötanud nii, et tõenäoliselt saab iga omavalitsus ise otsustada, kuidas ta hoolduse koordinatsiooni kõige paremini tagab," lausus Naaber. "Meil Saaremaa vallas saab hoolduskoordinaatori töö jagada ka teiste ametikohtade vahel."

"Mare on sotsiaalvaldkonnas laialdase silmaringi ja rohkete kogemustega, mida ta rakendas nii hoolduskoordinatsiooni projektijuhina kui ka sotsiaalosakonna igapäevatöös üldiselt," põhjendas abivallavanem Marili Niits valikut. Niitsi sõnul rääkis Naaberi kasuks ka see, et tulevasel osakonnajuhatajal on väljaspool saart töötamise kogemus.

Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna hoolduskoordinaatorina töötab Mare eelmise aasta augustist. "Suuresti Mare Naaberi töö tulemuseks võib pidada eelmisel neljapäeval Saare maakonna kolme valla ja Kuressaare haigla vahel sõlmitud koostöölepet, mille eesmärgiks on suurendada tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi koostööd inimeste toetamisel," lausus Niits.