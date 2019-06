Jaanid saartel: purjutajad, peretülid ja ülekäte läinud lõke

Kuressaare jaoskonna juht Rainer Antsaar rääkis, et juhtimiselt kõrvaldati ka üks autojuht, kellel puudus juhtimisõigus, ning kiiruse ületamise eest määrati rahatrahv 21 autojuhile.

Ka päästjatel olid pühad tegusad. Laupäeval teatati häirekeskusele, et Orissaare alevikus Sadama tänaval on lõkkest põlema läinud kulu. Suure tuule tõttu levis lõkkest alguse saanud põleng umbes 20 m² ning eelmise õhtu lõkketegemisest hõõgusid lõkkeasemel ka kännud.

Kohe tunnike pärast seda, kell 17.18 said päästjad teate, et Kaarma-Kirikuküla teele on kukkunud suur puu, mis ohustas liiklejaid. Päästjad likvideerisid takistuse.