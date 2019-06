Cosmoskva annab välja uue plaadi

Värske materjali on viimase kahe suve jooksul Tinnul ja Mändjalas salvestanud bändi liige Sander Mölder, vahendas rahvusringhääling. "See kümneaastane paus ei olnud teadlik otsus, vaid lihtsalt kujunes nii," selgitas Mölder, kelle sõnul tekkis nüüd võimalus mõningad muusikalised mõtted jälle üles leida ja salvestada. "Helipildilt on Cosmoskva muutunud elektroonilisemaks, kuid selles on jätkuvalt säilinud sama hingamine nagu kümme aastat tagasi," lisas ta.