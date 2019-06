Võidupühal õnnistati sisse linna lipuväljak

Nelja masti otsas lehvivad nüüdsest Eesti, Euroopa Liidu, Saaremaa valla ja Kuressaare linna lipp ning valla meediaspetsialisti Risto Kaljuste sõnul lehvivad need nüüd lipumastides pidevalt.

Seega on väljakul esindatud Kaljuste sõnul Saaremaa vald kui meie kohalik omavalitsus, Kuressaare linn kui valla ja selle elanike keskus ning lipuväljaku asukoht. “Loomulikult ka meie kodumaa riigilipp ning Euroopa Liit, kuhu me kuulume ja mille väärtusi me omaks peame,” põhjendas ta lippude valikut.