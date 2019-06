“Tunnipoisid” niidavad rohtu ja tassivad klaverit

Justiitsministeeriumi andmeil oli kriminaalhooldusosakonna Kuressaare esinduses arvel 19. juuni seisuga kokku 26 täiskasvanut, kellele oli määratud üldkasulik töö. Neist 13 on võetud arvele käesoleval aastal.

“Kõik nad on mehed,” märkis ministeeriumi avalike suhete talituse pressiesindaja Maria-Elisa Tuulik. “Varasematel aastatel on olnud ka naisi, ent nende osakaal üldkasuliku töö tegijatest on aga väga väike.”