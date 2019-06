Jaan Palu astub kohtu ette oktoobri lõpul

Kuressaarest pärit Sandra Sepp sai vandeadvokaadi kutsenimetuse alles eelmise aasta oktoobrikuus. Ja vaid mõni nädal hiljem oli Jaan Palu üks tema esimesi kaitsealuseid kriminaalsüüdistuses. Tööriistade varguse eest kohtu alla antud Palu kaitsjaks määrati ta sügisel riigi õigusabi korras ja töötasuks oli 30 eurot. Suurt avalikkuse tähelepanu pälvinud tapmissüüdistuse eest võimalikult väikese karistuse väljakauplemine on noorele advokaadile täiesti uus väljakutse.

Tapmise puhul ei ole seaduses ette nähtud võimalust süüdistatava, kaitsja ja prokuratuuri kokkuleppeks karistuse osas. See tähendab, et kohtunik määrab kõikide süüks pandavate kuritegude eest eraldi karistuse, kuid kõik need kokku ei saa ületada rohkem kui 15 aastat vangistust.