Kuidas teil see otsus sündis, et Saaremaale tulite ühes purjekaga ja siin paikseks jäitegi?

Tegelikult olen juuripidi natuke siitkandist, isa on mul saarlane ja ema Setomaalt. Ise kasvasin mujal kui Saaremaal üles just seepärast, et ema on Setomaalt ja elu rajati n-ö mujale. Aga merest lahti pole ma saanud kunagi ja eks õde (mullu lahkunud staažikas ajakirjanik Küllike Rooväli – toim) andis ka sellele hoogu juurde.