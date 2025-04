Gert, miks sa oled veendunud, et tahad just õpetajana töötada?

Ma pigem süüdistan selles häid kolleege, kelle tööd kõrvalt vaadates on see soov mulle külge jäänud. Nende eeskujul sai see tee ette võetud. Olen koolis töötanud ju väga pikalt, läksin kooli tööle kohe pärast gümnaasiumi lõpetamist.