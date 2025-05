LUUBI ALL Riikliku perelepituse eesmärk on mitte ära leppida, vaid kokku leppida

"Nende kahe teenuse suurim vahe on see, et riikliku perelepitusteenuse lõppedes on lapsevanematel võimalus sõlmida kirjalik vanemluskokkulepe – täitedokument, mis on võrdväärne kohtumäärusega," selgitab sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna perelepituse teenuseomanik, saarlane Kadri Käsk. "Sellist dokumenti mujalt ei saa."