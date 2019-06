AJALUGU: Mustjala kool - ideest sünnini kulus 18 aastat

"Mustjala vallas töötavad 11 kooli ja koolikest. Neid üle vaadates tulin kõikumata otsusele, et ainult koolide suureviisiline ühendamine päästab meie rahvahariduse kammitsad," kirjutas Koppel ajalehes Saaremaa 9. veebruaril 1921. Esmajoones kritiseeris Koppel Võhma kandi koolide kehva olukorda, kus "kooliaeg on lastele kalli aja viitmine, tervise rikkumine ja vaimliselt nürinemine".

"Ma ei võta siin õpetajaid arvesse, vaid ainult koolide välised tingimised; ka kõige parem õpetaja ei suudaks nendes tingimistes suuremat ära teha," kirjutas Koppel. "Kolm kooli karjuvad Mustjala mere mühinasse ja metsakohinasse: meri, mata mind (Panga) ja mets, lange meie peale (Järise ja Paatsa), et meid ei oleks oma rahva häbiks ja nende laste piinaks! Kuid kes tummaks ja kurdiks jäävad, on Mustjala mehed. Kui Mustjala mehed ka edaspidi tahavad vaikida, siis tuleb neid rääkima sundida. Need koolid ei kõlba ja nende uksed saavad kevadel suletud!"