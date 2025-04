TOIT Lood, lõhnad ja retseptid, mis püsivad põlvest põlve

See on Kristiina Ranna sõnul olnud nende pere naiste lugu – lugu, mida on hea mäletada ja elus hoida, sest sellel on igapäevane praktiline väärtus. Tema enda huvi toiduvalmistamise vastu sai alguse lapsepõlvest. Ema ja vanaema õpetused ja oskused on kujundanud ta arusaama heast toidust ja kvaliteetsest toorainest. “Oli igapäevane, et põllult ja aiast tuli värske kraam, metsast marjad ja seened, kodus kasvatati loomi ja kodulinde. Puhtast ja värskest toorainest valmisid kõige maitsvamad road,” kinnitab ta.