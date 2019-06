Vabatahtlik päästja tõi inimese surmasuust välja

Oli laupäevane päev ja Kaido sõitis koos abikaasaga parasjagu Kuressaare ringteel. Järsku tundis ta ennast halvasti. “Naise jutu järgi olin ma auto ikka seisma jätnud ja siis... “ meenutas Kaido eile Saarte Häälele. Kolm punkti tähendavad, et mehe süda lakkas tuksumast. Kaidole pandi neli aastat tagasi südamestimulaator, mis oli viimasel ajal streikinud ja 25. mail ütles päriselt üles.

Linna sissesõidutee äärde kogunes rahvast ja parkis teisi sõidukeid. Liiklus ringteel peatus ja esmapilgul tundus juhtunu liiklusavariina. Juhuslikult möödunud Pihtla vabatahtlik päästja ja Saaremaa vabatahtliku merepäästeseltsi liige Olari Malk peatas oma sõiduki kõrval Olerexi tankla hoovil. Kui talle öeldi, et seisvas sõidukis on juht surnud, Olari sellega ei leppinud. Kiiresti palus ta pealtvaatajate abi mehe autost väljatõstmisel ja alustas elustamisega.

“Ta jätkas elustamist, kuni kiirabi saabus ja elustamise üle võttis, ning abistas meedikuid jõudumööda kuni kiirabi lahkumiseni,” ütles Saarte Häälele Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe. Haigla kiirabi juhataja Mihkel Laidna sõnutsi sai Kaido elu päästetud just tänu kiirele elustamisele. Juba kaks päeva hiljem tundis mees ennast enam-vähem. Kaido sõnul pandi talle Tallinnas haiglas uus südamestimulaator ja hiljem ei ole tal mingeid tervisemuresid olnud.

Margus Lindmäe rääkis, et elustamine on küll raske töö, aga ta on kuulnud, et kõige raskem on elustamise julgus ja otsuse vastuvõtmine. “Julgus ja oskus tegutseda kriitilistes olukordades ei tarvitse kaasasündinud olla, seda tuleks veidi õppida,” sõnas ta. Olari Malk on seotud vabatahtlike abistajatega, saanud koolitusi ja ka julguse tegutseda.

Lindmäe nentis, et Eesti Punane Rist teeb koolitusi nimega “Sinu käed päästavad elu”, aga sageli jäävad grupid täitumata, sest soovijaid ei jätku. “Sättige oma elujärg selliselt, et võite ka ise kangelane olla.”

Saaremaa vabatahtliku merepääste seltsi juht Maidu Lempu tõdes, et Kaidoga juhtunu räägib sellest, et vabatahtlikud merepäästjad ei taga turvalisust ainult merel. “Nad on tegelikult kogukonnas isikud, kes näevad ohtu, oskavad ja julgevad tegutseda vastavalt situatsioonile,” rääkis Lempu. Ta rõhutas sama, mida Lindmäe: koolitused annavad ka tegelikult käegakatsutavaid tulemusi.

“Mida rohkem meie keskel selliseid inimesi liigub, seda turvalisem on,” sõnas Lempu. “Merepäästes on meie motiiviks “teise võimaluse nimel” ja Olari näide ongi sellest, et me suudame anda inimestele teise võimaluse.”