Haigla valmistub EMO ja kiirabi remondiks

Haigla B-korpuse Luha tänava poolne parem pool on lahendatud EMO-le vajalikku ruumiloogikat silmas pidades – suur saal, kus on kuus jälgimisboksi koos õepostiga ning neid teenindatavate abiruumidega. Projekteeritud on protseduuride ruum ja reanimatsiooniruum ning arsti vastuvõtt, triaaž (koht patsiendi seisundi kliiniliseks hindamiseks, võttes arvesse nii patsiendi kaebusi kui ka üldseisundit – toim) ning puhkeruumid personalile. Samuti on projekteeritud isolaator-palat, mida saab kasutada ka pääsuga otse õuest, kui on tarvis haiglasse võtta eriti nakkava haiguse kahtlusega inimesi. EMO on sujuvalt seotud ka kiirabi ruumidega, mis asuvad B-korpuse Luha tänava poolses vasakus tiivas. Olemasolevat garaaži laiendatakse aga nii, et uued kiirabiautod mahuksid parkima.