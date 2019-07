Märul Praaklis järgnes kuritegude lainele

25-aastane Kuressaare elanik Jakob-Sander Grigorjev on politseinikele vana tuttav, keda on varem kinni nabitud ja kohtu alla saadetud neli korda. Jakob-Sanderi ampluaa on olnud sissemurdmised, vargused ja autoärandamised. Aastatel 2014–2015 oli ta kohtu all kolm korda. Esimesed karistused määras kohus tingimisi, kolmas kord mõõdeti täie rauaga. Kuid ligi kaks ja pool aastat vanglat teda ei õpetanud. 2018. aastal oli mees uuesti kohtu all ja pääses taas tingimisi.