Hulpiv õllepurk reetis salajase särjepüügi

Inspektorid Hendrik Lõbus ja Timo Tamm ning inspektsiooni Saaremaa büroo juht Jaak Haamer olid 16. aprillil tegemas järelevalvet Vägara lahte viiva kanali ääres. Oli pime ja kui Lõbus valgustas taskulambiga kanalit, märkas ta seal õllepurki. Selgus, et see tähistas püügile pandud nakkevõrgu ühte alguspunkti.

Lähemal kontrollimisel seigus, et püügile oli asetatud ka teine nakkevõrk, mille mõlemas otsas tähistuseks samuti õllepurgid. Kokku 88 meetrit võrku püügile pannud meeste eesmärk oli kogu suvine särjesaak ühe püügiga välja tõmmata.

Keskkonnainspektsiooni büroo juhataja Jaak Haameri sõnul on kevadine kalastusperiood suuresti seotud just särjega, kuid ebaseaduslik kalapüük on Saaremaal palju mastaapsem.