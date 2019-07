Sõnajalad ähvardavad riiki miljonitesse ulatuva kahjunõudega

“Aidu tuulepargi ehituse peatamine rohkem kui kaks aastat tagasi on tänaste kohtulahendite valguses olnud ebaseaduslik ja loomulikult peab keegi need kahjud kandma. Kindlasti mitte arendaja,” ütles Andres Sõnajalg BNS-ile.

Ta lisas, et nõue ei seisne saamata jäänud tulus, vaid rahvusvaheliste võlausaldajatega sõlmitud kokkulepetega seonduvate kulude, sealhulgas intresside katmises.

Oleg Sõnajalg ütles pressiteate vahendusel, et referentstuulepargi arenduse peatumisel läheb ametnike perspektiivitundetu mängurlus maksumaksjale maksma ühes kuus suurusjärgus kaks miljonit eurot.

“Aidu tuulepargi rajatised on siiski vastuolus teemaplaneeringuga, kaitseministeeriumi kooskõlastatud eelprojektiga, ei vasta kohaliku omavalitsuse väljastatud ehituslubadele ning püstitatud ehitised on kooskõlastatust märksa kõrgemad,” lausus kaitseministeeriumi pressiesindaja.

“Tänane asjade seis on siiski faktiliselt selline, et tuulepargi arendust pidurdavatel ametnikel on mõttekas kaks sammu tagasi astuda, sest riik peab oma taktikat muutma. Energiapööret toetava tööstuse kurnamise ja lõputu vaidlemise asemel tuleb asuda koostööle ja leida ühiselt lahendusi,” kommenteeris kohtumäärust Oleg Sõnajalg.