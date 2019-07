Nasva jõel hätta sattunu pääses omal käel

Õnneks selgus algatatud otsingute käigus, et mees oli omal käel läbi vee kaldale jõudnud ja seejärel kohe ka oma abikaasaga ühendust võtnud. “Temaga on kõik korras,” kinnitas Rattas.

Samas tuletas Silvar Rattas meelde, et veekogule suundudes on oluline ümbritsevat ala jälgida ning vältida madalikke ja roostikku, kuhu on võimalik kinni jääda. “Enne veekogule minemist tuleb aga alati kontrollida, et teil oleksid kaasas sidevahendid ja nende akud oleksid laetud, et vajadusel saaksite abi kutsuda,” ütles politsei patrullitalituse vanemkoerajuht.