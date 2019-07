ROSALIE NULL 101: Laasi perenaisel elurõõmust puudust pole

Eile ütles Roosi, et on külalistelt nii palju häid sõnu kuulnud, et ei oskagi neid kohe selle eest tänada.

“Nad kõik ju mind teavad. Oleme kaua aega Mätjas elanud. Nihatu lauda juurest aeti meid kodust välja. Nüüd pole seal enam karjalautagi. Olen ikka mõtlend, et peaksin siin külavahel kahe kepiga käies uusi maju vaatama. Külamaja on kenasti korda tehtud,” rääkis Roosi.

Vahel võtab vanaproua Kuressaare reisi ette, käib tütrel külas ja poes samuti. Kodutalus on tal ka seltsiline. “Seltsiline on 85-aastane, ema sai 101-aastaseks,” täpsustas tütar Anne.

Rosalie on sünnitanud kolm last. Kaks poega on läinud taevastele radadele. Tütar Anne elab Kuressaares ja käib tihti ema aitamas. Eakal naisel on viis lapselast, seitse lapselapselast ja kaks lapselapselapselast.