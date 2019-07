Mäebe sai Karuperse asemel Särava peatuse

Mäebe külavanem Annika Ellervee selgitas tookord, et bussijuhtide sõnul pandi bussidesse sõidumeerikud, seega on nende iga peatumine nüüd kontoris jälgitav ja keegi ei soovi peapesu saada. Et Mäebe ametlik bussipeatus asub aga pigem küla servas, tähendas peatusest koju jõudmine vanadele inimestele, kes tulevad linnast suurte toidukottidega, rasket ligemale kilomeetripikkust jalgsimatka.

Nüüd, pärast seda, kui võitlus on võidetud ja teine bussipeatus Mäebel olemas, tõdes Ellervee, et asi hakkas liikuma, kui ta läks peatusepalvega Torgu teenuskeskuse juhataja Marite Ringase jutule. Viimane tegi taotluse valla transpordinõunikule Karl Tiitsonile, kes hakkas omakorda ajama asju maanteeametiga. Esiti tuli küll eitav vastus, põhjendusega, et soovitud peatuspaik asub maanteel ohtlikus kohas.

“Aga me ei jätnud jonni ja tõestasime, et seal on 70 km/h ala. Mulle tundus, et nad ei käinud üldse kohal, vaid lihtsalt arvasid, et peatust pole tarvis,” kõneles Ellervee. Lõpuks tuldi ametist siiski kohale ja leiti, et peatuse võiks siis veidi eemale teha, kohta, kus liiklusohutus on tagatud. “Pidi ikka rauda taguma ja tõestama, et seda peatust on vaja!” tõdes külavanem nüüd.