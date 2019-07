Kihelkonna rahvarallil on rekordarv osalejaid

Kiiruskatseid on kokku 11 ja nende kogupikkuseks üle 43 kilomeetri. Esimene auto stardib katsele täna kell 18.28.

Saaremaa tehnikaspordiklubi juhataja Avo Reimal on võistluse eestvedaja olnud kõik neli aastat. Tema sõnul oli esimese, 2016. aasta Kihelkonna rahvaralli toimumine täielik juhus, sest Eesti karikavõistlustest oli siis üks etapp puudu ja ootamatult pakuti selle korraldamise võimalust temale. “Nüüd on Kihelkonna rahvarallist juba väike traditsioon saanud,” tõdes Reimal.

Kahepäevased rahvarallid on Eestis harv nähtus. Viimati toimus Saaremaal selline võistlus 2005. aastal. Reimali sõnul on peaaegu terve nädalavahetuse kestev üritus kindlasti üks motivaator, miks Saaremaale oma puhkust veetma ja samal ajal hobiga tegelema tulla. “Osavõtjatest kaks kolmandikku või isegi rohkem on mandrilt, reeglina ei tule nad üksi, vaid perede ja sõpradega. Reede hommikul on rahvas juba kindlasti siin ja ma arvan, et enamik läheb ära pühapäeval. Tean, et on neid, kes tulid juba kolmapäeval perega siia puhkama,” rääkis ta.

Üle kuue aasta saab võidusõidus taas mõõtu võtta Oriküla paarisrajal. Viimane võistlus, Kärla noorteralli, leidis seal aset 2013. aastal. Katsel stardib korraga kaks autot, mis teeb pealtvaatamise publikule eriti põnevaks. Publikukatsed algavad Orikülas täna kell 19.06 ja homme kell 15.28. Katsete kava saab soetada alates 5. juuli hommikust S-Linkist ja Kihelkonna võistluskeskusest.

Autospordifännide suureks rõõmuks on laupäeval kell 15.30 Oriküla publikukatsel kohal ka meisterkaardilugeja Martin Järveoja, kes sõidab VIP-autoga ja jagab soovijatele autogramme. Korraldaja sõnul on üsna harukordne võimalus legendi rajal ise sõitmas näha.

Saarlastest ekipaaže on võistlustules üle kolmekümne. Ralli noorim sõitja on Avo Reimali poeg Romet, kes on kõigest 9-aastane. Naisekipaaže osaleb võistlusel viis, nendest kolm on saarlased. Kuue Mitsubishi Lancer Evoga stardivad autoentusiastid, kes pesitsevad sotsiaalmeedias MitsubishiRevolution´i nime all.

Saare Fishexporti juhatuse liige Fred Siimpoeg mainis, et ekipaažide vahel on muidugi ka sisemine konkurents, aga sellest ei puudu üksteise aitamine. Siimpoja sõnul ei tekita kahepäevane ralli suuri pingeid. “Pigem see meie jaoks just lihtsustab asja. Kuna me pole kaua sõitnud, siis esimene päev on rohkem ärevusest ülesaamiseks, et saaks teisel päeval juba sõitmisele keskenduda.”