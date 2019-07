Meremajandusse 76 soovijat

“Väikelaevaehituse erialal on selline kandidaatide arv tavapärane,” märkis Hartikainen. Pintsi sõnul on meretehnika ja väikelaevaehituse õppe vastu aastast aastasse stabiilne huvi, nii tudengikandidaatide kui ka meretööstuse tööandjate poolt.

“Ettevõtluse ja elamusmajanduse õppekava lävend oli varasemate aastatega võrreldes kõrgem, seetõttu on ka vähem kandidaate,” lausus Pints. “Kuna õppima tuleku kinnitamise tähtaeg on alles ülejärgmisel nädalal, 15. juulil, siis ei oska me öelda täpset arvu, kui palju on meil õppima tulijaid sel aastal. Meil on lävendipõhine vastuvõtt, kus õppekoht moodustatakse igale lävendi ületajale – kes üle, see sees,” rääkis Pints. “Pingeridu, nagu mõnel teisel õppekaval, meil ei moodustata.”