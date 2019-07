REPORTAAŽ: Põllumees suvel ei puhka! Või siiski puhkab?

Kui üldjuhul põllumeestel suvel hingetõmbeaega eriti pole, siis selleski tõsiasjas kipub erand kinnitama reeglit. Neljast põllumehest üks ütleb, et tema üksnes suvel puhata saabki, kuid seda muidugi mitte kodus, sest kodus pole tõepoolest välja puhata võimalik. Üks asi, mis vestlustest põllumeestega aga ühtviisi välja koorub, on see, et iga ilmaga on mõni töö, mis annab ära teha ja päris käed rüpes, ei istuta vist kunagi.