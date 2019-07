Saarlased Gibraltaril: juhtumisi seinast seina

Vahejuhtumite kilda kuuluvad nii liiga lühikesed voodid, kummaline korraldustöö aladel ja pooleliolevad rajatised. Nurisemist seevastu kuulda ei ole ning kõike võetakse kui mängude lahutamatut osa. Medaliarvet pidevalt kasvatavatel saarlastel on tuju hea. “Mis siin ikka nuriseda, ilm on ju soe,” naerab rannavõrkpallur ja Saaremaa koondise lipukandja Siim Põlluäär. Teisedki Saarte Häälega vestelnud sportlased märkisid, et kõik saavad kenasti hakkama.

Siim Põlluäär: “Ma ei mahtunud kotiga tuppa ära, narisse mahtumisest rääkimata.”

Gibraltarilt portaali Saaremaa Spordisõber uudiseid vahendav Alver Kivi saab mitmetel mängudel käinuna kinnitada, et midagi hullusti ei ole. Kõik sujub.

Majutatud on saarlased seekord Europa Retreat Centre nimelisse hosteli tüüpi keskusesse. Siim Põlluääre sõnul on elamistingimused tagasihoidlikud, kuid kõik vajaminev olemas. Toad on kahele-kolmele inimesele. Sisse kolides oli väike segadus vooditega, sest pikad spordimehed said endale sellises mõõdus narivoodid, kuhu nad kuidagiviisi vaevalt ära mahtusid. Toadki olid mõned väga väikesed. “Ma ei mahtunud kotiga tuppa ära, narisse mahtumisest rääkimata,” naerab Põlluäär ja tõdeb, et mõni tuba on tõesti vist sama suur kui mõnes teises tualettruum.

Bussid liiguvad, mis saarlaste jaoks eriti tähtis, kuna majutuskoht asub mäe otsas. “Kui jala tuled ja alla väljakutele jõuad, oled päris läbi ja katsu siis veel liiva sees mütata,” räägib Põlluäär.

Delegatsiooni juht Mati Mäetalu ütleb Saarte Häälele, et Gibraltaril on nagu Saarte mängudel ikka. “Alguses on veidi segadust ja siis hakkab asi laabuma,” nendib ta. Söögi kohta ütleb Mäetalu, et nagu ikka mängudel muutuvad ühesugused inglisepärased hommikusöögid pikapeale üksluiseks.

Sportliku osa korralduslikku poolt analüüsides ütleb Mäetalu, et võiks parem olla. Palju on kaasatud vabatahtlikke ja neil ei paista erinevate alade olemusest alati suurt aimu olevat.

Mäetalu sõnul hakkab palju sellist loksu silma kergejõustikus, kus nii mõnigi asi on suisa määrustevastane. Näiteks nõutavate metallist mõõdulintide asemel kasutatakse pehmeid, mis venivad ja õiget tulemust ei anna. Staadionil on ka pidev tugev tuul ja seetõttu ei ole pandud üles tabloosid, kuna kardetakse nende minemalendamist. Mäetalu sõnul vaatasid nad kettaheidet justkui tummfilmi.

Mäetalu rääkis ka judosaalist, kus kogu võistlus toimub vaid ühe tatami peal, mistõttu võistlus venib. Alver Kivi kirjutas portaalis ka juhtumist, kuidas judokate kaalumiseks kasutati tavalisi vannitoakaale, mis igaüks omamoodi näitu kuvasid. Nii selgus Saaremaa judokatel veidi kaalulisa ja tuli ette võtta jooksuring. 45-kraadise tõusuga mäel võeti ette 4 km ja kaal kukkus. Samas ei olevat pärast nädalast nälgimist selline jooks väga meeldiv ettevõtmine.

Paljude alade korralduse kohta on jällegi vaid kiidusõnu. Mati Mäetalu ütles, et näiteks rannavolle ja sulgpall on osalejate sõnul hästi paigas.

Mängudeks pole Mäetalu sõnul valmis saanud ka kõik rajatised. “Keegi ei virise,” kinnitab Mäetalu, et toob lihtsalt näiteid, kuidas asjad on.