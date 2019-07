Rohelise festivali sertifikaati taotlev I Land Sound püstitas telklaagri hoiualale

„Viisime üle saja telgi nelja tunniga uude kohta. Ligi 50 inimest tegid öö läbi tööd, lisaks toimetasid kolm veoautot ja kogu meie masinapark. Telkla ümberpaigutamine läks meile maksma mitmeid tuhandeid eurosid, aga me tegime selle ära,“ rääkis festivali peakorraldaja Taavet Bristol.

„Telkides ööbivatel inimestel pole vaja muretseda, nende eest on hoolitsetud ja telkla on kasutamiseks korras. Telgid on umbes 100 meetrit eelmisest kohast, lihtsalt üle tee põllu peal. Tegime uued kokkulepped, kõik load on olemas ja probleeme pole,“ täpsustas Bristol.

RMK ja keskkonnaameti loata püsti pandud telklaagrit käis eile inspekteerimas keskkonnainspektsioon ja andis asjaosalistele suulise korralduse Väikese väina hoiuala rannakarjamaale ebaseaduslikult püsti pandud telklaager likvideerida.

Keskkonnainspektsiooni Saaremaa büroo juhtivinspektor Anneli Vahter ütles Saarte Häälele, et korralduse eesmärk on ennetada kahju, mis sadade telkimiskoha eest maksnud piduliste liikumisega nelja päeva vältel kaasneb.

“Inspektorid lähevad ja vaatavad olukorra homme (neljapäeval - toim) uuesti üle ja kui telke pole hakatud maha võtma, algatatakse menetlus,” sõnas Vahter. Juhul kui festivali korraldaja inspektsiooni korraldust ei täida, lastakse käiku rangemad meetmed.

TELGID PÜSTI PANNUD Glamping Clubi esindaja Martin Anja sõnul ei olnud nende firmal aimugi, et telkide püstitamiseks puudub maaomanike kooskõlastus. FOTO: Irina Mägi

“Inspektsioon otsib mõne ettevõtte, kes telgid maha võtab ja kulu nõutakse korraldajalt sisse,” viitas ta asendustäitmise rakendamisele.

“Ühe suursündmuse korraldamine tekitab paratamatult ka konfliktseid olukordi ja korraldajad on kahe käega poolt neid lahendama ja leidma ka praeguses olukorras seaduste piires kompromissi,” ütles Saarte Häälele ürituse peakorraldaja Taavet Bristol. Kohe nimetas ta ära, et telke pole võimalik enne ürituse algust maha võtta, veel vähem neid uude kohta üles seada.

Bristoli sõnul üritavad nad nii vallavalitsuse kui riigiametitega igati kompromissi leida. Probleem tekkis tema sõnul puhtalt sellest, et nad kuulsid telkimisala asumisest hoiualal alles viimasel hetkel halva üllatusena. Ka eelmisel aastal olevat samas kohas telgitud ja korraldajate arvamus oli, et kui maa antakse pärast üritust üle samas olukorras ehk rikkumatult, probleeme ei teki.

“Kui info oleks jõudnud meile nädal-kaks tagasi, siis kindlasti oleks suutnud leida mingi teise lahenduse või kolida kuskile mujale,” kinnitas Bristol. “Täna võtame lihtsalt vastutuse ja kui on seal vaja midagi taastada või seal on meie tegevusest jäänud kahjud, siis maksame need kinni. Kui keskkonnaamet otsustab trahvida, siis peame võtma trahvi vastu, sest muid lahendusi ei saa olla.”