Plaan: sadamakanali vallid kai täitematerjaliks

Sadamate haldusega tegelev Saarte Liinid teeb ettevalmistusi ligi 3 miljoni euroseks investeeringuks Roomassaares, mille käigus laiendatakse sadama kõige merepoolsem kai praeguselt 12 meetrilt 36 meetrini. Saarte Liinide juhatuse liige Jaanus Tamkivi selgitas, et seeläbi tekib võimalus kail kaupu ladustada ja laadida ehk sadam saab sisuliselt ühe laevakoha juurde. “See peaks suurendama sadama käivet ja võimaldama ka ettevõtet paremini majandada,” märkis ta.

Ühtlasi on plaan laiendatud kaile viia ka puistekaupade – turba ja hakkpuidu laadimine, millega paraneb jahisadama keskkond.

Kai laienduse ehitamisel paigaldatakse vette graniitkive ja paekivitäidet mahus kuni 27 000 m³. Tamkivi sõnul on muuhulgas kaalumisel võimalus kasutada täitematerjalina Kuressaare sadama faarvaatri servadel lasuvaid pinnasevalle, mis kuhjati sinna sadamakanali ehitamisel. Kas ideest ka asja saab, sõltub keskkonnaspetsialistide otsusest. “Loodus on selle ju kõik juba omaks võtnud. Aga sealne materjal, paekivi, oleks kai sisse väga sobilik,” sõnas ta ja lisas, et vallidele pääseb hästi ligi ja materjali saab pargastega ära vedada.