Mereinstituut katsetab heitvee puhastamist vetikatega

“Tegemist on meie PRIA poolt rahastatava projektiga, kus tahame välja arendada tehnoloogiat mereveel põhineva kalakasvatuse heitvee puhastamiseks vetikakasvatuse kaudu,” ütles mereinstituudi merebioloogia osakonna juhataja Georg Martin . “Mahutitest, kus kasvavad vetikad, pumbatakse kalakasvatuse vesi läbi ja vetikad võtavad sellest veest toitained välja ja puhastavad vee,” selgitas teadlane.

Georg Martin ütles, et nende projekti rõhk lasub vetikakasvatusel ja kala kasutatakse vaid lühiajaliselt simuleerimaks reaalset kalakasvandusest tulevat heitvett. Vetikate kasvatamiseks kasutatavad mahutid on juba Saaremaale toodud. Projektis osaleb lisaks mereinstituudile kolm ettevõtet. Samasugune projekt on praegu töös ka Nõva sadamas.