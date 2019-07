Kogumisring ootab asbestijäätmeid

Kogumisringi viib läbi OÜ Sikassaare Vanametall. Jäätmeid kogutakse 15 kohas kell 8–19, need saab kogumispunktis seisvasse masinasse tuua ise, kuid vajadusel saab Sikassaare Vanametallilt tellida jäätmete transpordi koduhoovist kogumispunkti. Ühe inimese toodaval jäätmete mahul piirangut ei ole.

Asbestijäätmete kogumisringi tehakse Saaremaal esmakordselt, eterniiti on varem vastu võetud jäätmejaamades. “Kogumisring viib vastava teenuse inimesele veidi lähemale ja teeb eterniidi üleandmise mõnevõrra lihtsamaks,” sõnas Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm .

Eelmisel aastal andsid maakonna elanikud paari nädala jooksul jäätmejaamades üle 150 tonni eterniidijäätmeid. Sel aastal on valla korraldatava kogumisringi eeldatav maht kuni 200 tonni asbestijäätmeid. Projekti maksumus on ligikaudu 46 000 eurot, kogumisringi põhirahastaja on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.