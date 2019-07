REPORTAAŽ: MINU ARM

Ajaks, mil laulupeolised alustasid kontsertidega, olid tantsijad juba lõpetanud. Kogu nädal harjutamist ja kolm etendust. Kaarma Karguses tantsiv Pille Mägi ütleb, et tema arvates on rahvatantsija ikka selline eriline liik. “Pikad trennipäevad, mille lõpetad ikka naeratusega palgel,” räägib ta. Jalad olnud kolmandaks trennipäevaks juba üsna ümmargused, aga ikka püsis naeratus näol ja ootus etenduste ees oli suur. Ei lugenud ka see, et koolimajas majutumine oli kui silgud pütis. Küünarnukitunne kogu aeg olemas.