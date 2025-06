"Mina tean, et meie koolis – koolimajas sees – on tablette vahetatud ja see pidi jätkuma," ütles Saarte Häälele üks Kuressaare Hariduse koolis (KHK) õppiva lapse vanem.

"Politsei poole pöördusime tablettide teemal juba kuid tagasi ja andsime ühe noormehe nime, kes pole küll meie õpilane, aga on meie koolis liikunud," ütles Hariduse kooli direktor Viljar Aro. "Tema kohta on kahtlused, et ta on tablettide jagamisega tegelenud ja politseile oli tema nimi juba tuttav. Tõsi, teisel põhjusel."