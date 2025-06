Saaremaa valla sotsiaalosakonna juhataja Reelika Murd kinnitas, et sotsiaalhoolekandeteenistuse juhataja Signe Lõhmus on tõepoolest esitanud omal soovil lahkumisavalduse sooviga liikuda edasi ja võtta vastu uusi väljakutseid. Tema viimane tööpäev on 17. august.