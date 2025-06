Suvisteks kulutusteks valmistuvad väga vähesed Saaremaa inimesed

Suvel on inimeste kulutused üldiselt suuremad kui teistel aastaaegadel. Ometi näitas mais LHV tellimusel läbiviidud Norstati uuring, et eraldi kavandab suvist eelarvet või säästupuhvrit kõigest 4% Saaremaa inimestest. Ette mõtleb, aga eraldi eelarvet kirja ei pane 30% vastanutest ja tervelt 66% Saaremaa elanikest tegutseb täiesti spontaanselt ega tee üldse finantsplaane. Ühtlasi selgus uuringust, et iga viies (18%) Saaremaa inimene paneb säästmise ja investeerimise kas igal või mõnel suvel pausile.

LHV investorkogukonna juhi Nelli Jansoni sõnul tasub suuremaid kulutusi nõudvateks perioodideks juba varem valmistuda. „On selge, et suvel kulub tavapärasest rohkem meelelahutusele - olgu selleks kontserdid, väljas söömine või reisimine. Isegi tihedam kohtumine sõpradega koduaias ja ühiste grilliõhtute planeerimine võib pere eelarvet märkimisväärselt mõjutada,” ütles Janson. Samuti mahuvad suve algusesse erinevad lõpetamised, mis rahakotile survet avaldavad ja milleks on nutikas juba varem raha kõrvale panna.

Tema sõnul on säästmine harjumus nagu iga teinegi ja kõige paremaid tulemusi toob järjepidevus. Seetõttu on säästmise ja investeerimise jätkamine suvel kasvõi väiksemas mahus oluliselt parem kui täieliku pausi võtmine. “Võimalusi raha kasvatamiseks on palju ja kindlasti leiab igaüks endale sobiva. Üha populaarsem lahendus on näiteks kogumiskonto, kuhu säästetud summalt teenib inimene ka väikest intressi. Tähtis on üles leida motivatsioon ja tekitada säästmisharjumus juba noorena. Nii on võimalik hoida oma väljaminekud ja sissetulekud heas tasakaalus läbi terve elukaare,“ ütles Janson.