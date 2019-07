I Land Soundil eemaldati tööpostilt purjus meedikud

Olukorra teeb veelgi markantsemaks, et käsimüügiravimid ei olnud festivali alale lubatud ning medikamente jagati abivajajatele just ürituse alal olevast meditsiinipunktist, kirjutas Delfi.

Häirekeskuse kommunikatsiooniosakonna ekspert Heiko Leesment sõnas Delfile, et häirekeskuse poole pöörduti festivalilt veel 17-aastase raskes joobes neiu ja 27-aastase arvatavalt narkojoobes naise abistamiseks.

Elamusfestivali korraldaja Paap Uspenski rääkis Delfile, et purjus meedikute puhul oli tegemist arusaamatusega. “Festivalil on kohal nii meedikud, tervishoiu instituudi inimesed, vabatahtlikud. Meil on olukord väga rahulik.” Saarte Häälele ei soovinud festivali korraldajad eile täiendavaid kommentaare anda.