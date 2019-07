Kalapuudus tõstis ahvenahinna kõrgele

Kokkuostja, Ösel Fishi juhi Raul Paabu sõnul on ahvena hind tõesti olnud kõrgem kui tavaliselt, kuid nüüd juba veidi langenud, 2.80 peale kilost. Siinne ahven on suurem ja sellisele fileele nii palju turgu ei ole. Tema sõnul tuleb ahvenat ka Hiiumaalt ja Läänemaalt ja sestap seda hinda ka natuke kärbiti.

Paabu sõnul on sel aastal juunikuu olnud oluliselt kehvem, kuid ahvenahinna loogika on ikka selline, et kevadel on see madal ja ülejäänud hooajal vastavalt pakkumisele ja nõudlusele. Raul Paabu mäletab, et rekordhinnaks on pandud ka 4.80 kilost.

“Ühel aastal, kui kala absoluutselt polnud, panime 4.80, aga ka see kala rohkem juurde ei tekitanud,” ütles ta.

Nasva kalur Sander Laid ütles, et praegu pole tuuled neile ahvenapüügiks soodsad. “Külmad põhjakaare tuuled pole sellised väga ahvenasõbralikud. Kui kagusse-lõunasse pöörab, siis näeme, mis meil siin on,” ütles Laid, kelle sõnul on nad pärast väikest jaaniaegset pausi taas püügil ja esimene lestakalagi juba käes.

Ahvena kõrge hind on Laidi sõnul igati positiivne, tema mäletamist mööda on olnud aegu, kus kilost maksti vaid 70 senti. Saarlased sõltuvad tema sõnul hästi palju sellest, millised on saagid mujal.

“Meie paneme siin ikka oma tavalises rutiinis ja üleliia ei tõmble,” kinnitas Laid, et mingeid imenippe neil pole. “Meil on omad vahendid, mida me sisse paneme ja võtame täpselt nii palju kui meri annab.”

Upa külas elav kutseline kalur Priit Rahnel sõnas, et sellel suvel on ahvena püügil eripära see, et mõrda kala ei lähe. Kui eelmisel aastal oli tal tavapärane saak ühest mõrrast isegi kuni 300 kilo, siis näiteks eile oli mõrras vaid 35 kilo ahvenat. “Aga võrkudega saab küll,” selgitas Rahnel.