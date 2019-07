Saaremaa vald sooviks kümnist meretuuleparkide tulust

Tema sõnul võiks kõnealune uuring välja tuua, mis on see kohalik hüvang, mida arendaja võiks kuidagimoodi kompenseerida ja kuidas sõlmida sellekohane leping.

Teine, üle 60 600 hektari suurune ala jääb Ruhnu saarest põhja poole. Kolmas on paika pandud juba kehtiva Pärnu mereala planeeringuga: see asub Kihnu saarest lõunas ja on üle 65 000 hektari suur. Peale nende on üks väiksem ala Saaremaast loodes.

Tuuleenergiaks sobiva ala leidmiseks on arvesse võetud eri kitsendusi. Suure tüki potentsiaalsetest piirkondadest ampsasid Väinamere ulatuslikud looduskaitsealad. Arvesse on võetud lindude rändekoridore, hülgeekspertide arvamust, nahkhiirte liikumistrajektoore ja palju muud. Kuigi rannikule lähemale on ökonoomsem ja lihtsam tuulikuid ehitada, seati saareelanikele vastu tulles piirang, et tuulikuid ei tohi rajada rannajoonele lähemale kui 10 kilomeetrit, et mitte rikkuda vaadet.