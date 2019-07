Aurulaev Lokki külastab Saaremaad

Laev valmis aastal 1913 ja mahutas 125 reisijat. Aastal 1924 ehitati laevale juurde teine tekk. Lisaks inimestele on laevaga veetud ka hobuseid, lehmi ja lambaid. Aurik uppus 1997. aastal ja jäi aastateks katkiselt seisma. Kümme aastat hiljem, kui laeva uueks omanikuks ja kapteniks sai Petri Korpivaara, alustati selle taastamist. “Me renoveerisime katlad, mootori ja kõik muu, nii et laev on nüüd selline nagu aastal 1924,” sõnas kapten Korpivaara ERRile.