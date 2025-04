MERENDUS Viienda parvlaeva ehitus on riigile osutunud võimatuks missiooniks

Alustame 2023 kevadega, mil pool aastat varem transpordiameti juhiks palgatud Priit Sauk ütles välja huvitava mõtte: “Tellime praegu viiendat parvlaeva. Kas see on tegelikult vajalik?” Sauk teatas transpordiameti infolehes Teejuht, et tegelikult olla “viiendat” vaja üksikute tipukoormuste katmiseks, kuid ükski tark investor ei investeeri tipukoormuse nõudlusest tulenevalt.