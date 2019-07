Komisjon katsus Kõljala küla

Kõljala külamajas tutvustas külaseltsi juhatuse liige Veeve Kaasik hindajaile nii oma koduküla kui naaberkülade tegemisi maaelu edendamiseks. Varemeist üles ehitatud külamaja ja korrastatud külaväljak on vaid üks osa tehtust, näitamaks külaelanike koostöövalmidust.

"Tublid on meie talunikud, kes turustavad oma toodangut Kuressaare turul. Kõljala POÜ piimatoodang on Eestimaal üks kõrgemaid. Külapilti ilmestavad heakorrastatud aiad ja eramud," toonitas Kaasik.

Külamaja suurelt ekraanilt said külalised jälgida salvestusi külas toimunud sündmustest, sealhulgas talgutest, kontsertidest, spordivõistlustest, laatadest, tähtpäevade tähistamistest, ka uusehitistest ja paljust muust.

Külalistega oli kohtuma tulnud ka seltsi vanim liige, 86aastane Juta Rauts. "Kui saan küla heaks midagi teha, siis tulen kodust välja ja aitan jõudumööda seal, kus oskan," toonitas eaks külaelanik.

Ringsõidul said hindajad pildi ka Kõljala Siidisuka elurajoonist ja Reekülast. "Esmamuljed on väga head. Külaseltsi maja on sisuliselt seltsi liikmete initsiatiivil varemetest üles ehitatud. Külas elavad toredad teotahtlikud särasilmsed inimesed, kes tahavad midagi oma kodukandi heaks ja hüvanguks ära teha," võttis nähtu ja kuuldu lühidalt kokku komisjoni juhtinud riigikogu esimees Henn Põlluaas.

Veeve Kaasik külaseltsi juhatusest pakkus külalistele võimaluse käsitöötoas oma oskused proovile panna. Esimest korda elus istus Henn Põlluaas kangastelgede taha. “Eks ma sellepärast nii koba olingi, et esimese hooga ühe nööri puruks tallasin. Järgmised lõimed läksid aga päris ilusti,” iseloomustas Põlluaas oma töökatsetust.

Komisjoni liikmeile kinkisid külaseltsi liikmed kadakavihad. Riigikogu spiiker lausus vihta vastu võttes, et see on talle tuttav saunatarve. Tõsi küll, kadakavihaga oli ta ennast nüpeldanud väga ammu. Kingi vastu võtnud riigimees rõõmustas, et nüüd saab ta uuesti saaremaise kadakavihaga sauna minna.

Komisjoni liige Ave Bremse põllumajandusuuringute keskuse maaeluvõrgustikust on varemgi Saaremaal aasta küla nominente hinnanud. Eile oli ta Kõljala inimestega kohtudes nende tegemistest meeldivalt üllatunud.

“Näha on, et inimesed teevad ise. See on kõige olulisem. Keegi ei ole lasknud ennast haldusreformist segada ega ole hoogu maha võtnud. Vastupidi, reformi plusse osatakse ära kasutada. Hoolitakse oma noortest ja vanadest ja osatakse leida koostööd erinevate sektorite ning põliste saarlaste ja sissetulnute vahel,” mainis staažikas komisjoni liige.

Maaelu tervikuna üldistades rõhutas Ave Bremse, et Euroopa, sealhulgas Eesti maa-elu on suures muutumises. Põllumajanduse osa intensiivistub, maale peab pidevalt leidma mingisuguseid alternatiive.