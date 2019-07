Saaremaa EHTNE märk lööb käed R-Kioskiga

Esmaspäeval kohtusid Suurel väinal parvlaeval Tõll Saarte koostöökogu (SKK), TÜ Ehtne Saaremaa ja AS R-Kiosk esindajad, et arutada Saare- ja Muhumaa tootjate toodangu pakkumist praamidel alates 1. oktoobrist, kui R-Kioskil algab praamidel uus operaatorperiood.

"Iga tootegrupi puhul on oluliseks kriteeriumiks, et see oleks toodetud kas Saaremaal või Muhumaal ning väärtustaks kohalikku toorainet," selgitas ta. EHTNE märk on tarbijale garantiiks, et ta saab toote päritolus kindel olla.