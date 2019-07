Saaremaa süvasadamas uus suur puidukäitleja

“Meil on Saaremaal teatud metsafirmadega räägitud ja mingisugused mahud on meil juba ka ette teada,” lausus Kuum.

OÜ Saare Terminal sõlmis AS-ga Tallinna Sadam Saaremaa sadama territooriumi kasutamislepingu 2018. aasta novembris. Tallinna Sadama kommertsjuhi Margus Vihmani sõnul ei tähenda lepingu sõlmimine Saare Terminaliga seda, et keegi teine seal enam kaupa teha ei saaks. “Saaremaa sadamasse on oodatud kõik, kes soovivad seal kaupu käidelda, ning ka tingimused on kõigile samad.”

Seni on Saaremaa sadama kaudu välja veetud peamiselt puitu ja puidutooteid ning toodud Saaremaale näiteks killustikku. Täpsemaid andmeid Saaremaa sadama käibe kohta Vihman öelda ei soovinud. “Järgime börsiettevõttena kaubamahtude avaldamisel alati sama formaati ja see ei hõlma kaubamahtude lahtilöömist sadamate kaupa,” selgitas ta.

AS Saarte Liinid juhatuse esimees Villu Vatsfeld ütles, et uue tegija lisandumine Roomassaare sadama kaubakäivet ei vähenda. “Kaubavoogude ümberjagamist sadamate vahel ei tule, küll aga lisandub mahtu,” rääkis Vatsfeld, kelle sõnul suureneb puidu väljavedu sadamate kaudu ja väheneb selle transportimine maismaatranspordiga mandrile.

Laaksonen on muuhulgas juhatuse liige ka Soome ettevõttes Baltic Bulk OY, mis on terminalioperaator neljas Soome sadamas (Hamina-Kotka, Kaskinen, Oulu, Kemi), omades lisaks ka Soome sisemaa terminale. Ettevõte pakub laia valikut sadama-, lao- ja transporditeenuseid bioenergia tootjatele, toiduaine-, paberi-, metalli- ja keemiatööstustele.

Eesti sadamate liidu tegevjuht Viktor Palmet ütles, et kõik ülalnimetatud Soome sadamad on väga arvestatavad sadamad ja olla sellistes sadamates terminali operaator viitab, et tegemist on arvestatava tegijaga.